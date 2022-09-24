Ніякого футболу: представникам збірної росії прийшли повістки після оголошення мобілізації

російська влада починає стягувати до армії усіх, до кого може лише дотягнутися. Не стали виключенням і працівники російського футбольного союзу.

В росії виник переполох після того, як тамтешній диктатор владімір путін оголосив про мобілізацію. Хоч її й назвали "частковою", але там чимало прихованих пунктів. У тому числі й щодо кількості мобілізованих. І до армії почали забирати росіян.

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Не оминуло це і російський спорт. І вже за перші дні лише після оголошення про мобілізацію, там розпочалися проблеми.

Поки відомих російських спортсменів вирішили не забирати, адже це може викликати ще більшу напругу в росії. Тож вирішили поки забрати футболістів з нижчолігових команд. Однією з таких стала команда ставропольагросоюз, гравці якої вже почали отримувати повістки. І тренер клубу вже пригрозив, що клуб зніметься з розіграшу кубка росії. А все через те, що в нього забракне футболістів для проведення матчів.

Та повістки прийшли й в трохи вищі за рангом структури. А саме в російський футбольний союз. Правда поки не гравцям збірної росії чи тренерському штабу. За даними тамтешніх журналістів, повістки отримали юрист, а також один з масажистів та адміністраторів збірних росії.

Захочуть – заберуть всіх

Варто відзначити, що для російської влади не проблема мобілізувати всіх російських спортсменів до армії. Адже частина з них і так мають офіцерські звання.

Щодо решти, то їм не вдасться уникнути мобілізації через проблеми зі здоров'ям (за винятком значних травм). І статус "зірки спорту" тут не допоможе.

В липні в росії розгорівся скандал з хокейним воротарем іваном фєдотовим. Той вирішив не продовжувати контракт з московським цска та перебратися до американського клубу в НХЛ Філадельфія Флаєрс. На той час гравець був улюбленцем публіки – воротар збірної росії на Олімпійських іграх 2022 в Пекіні, де здобув срібні нагороди. А на один з матчів виходив в джерсі з написом "срср" (як і вся команда). Також він з клубом виграв кубок гагаріна.

Керівництву цска таке рішення не надто подобалося. 1 липня івана фєдотова було затримано в санкт-петербурзі після звернення військової прокуратури, яка підозрювала гравця в ухилянні від військової служби. В той же день його доставили у воєнкомат, потім до лікарні. Та навіть це не дозволило уникнути йому служби. Відправили його служити на архіпелаг Нова Земля у Північному Льдовитому океані.