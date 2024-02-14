"Якщо футбол не потрібен – усі ідемо в ТЦК": президент Вереса про мобілізацію футболістів

Президент Вереса Іван Надєїн поділився думкою про мобілізацію футболістів. Він наголосив, що все має бути в рамках чинного законодавства.

За словами президента, всі мають бути готовими. Він розглядає той варіант, що футболістів можуть мобілізувати після закінчення контракту.

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Заява Вереса щодо мобілізації футболістів

"Війна в країні торкнеться кожного. Кожен повинен бути до цього готовим. Футболісти мають певний короткий привілей. На той час, поки вони мають професіональний контракт. Контракт закінчився – мають бути готові. Як і я наприклад. Але якщо йде чемпіонат – футболіст має мати право на відстрочку хоча б до завершення дії контракту", – заявив він.

Також Надєїн згадав про готовність всіх членів команди піти в ТЦК. Він теж згадав про членів клубу, які вже мобілізовані.

"Якщо футбол нам потрібен – це питання треба вирішувати. Якщо футбол не потрібен – усі ідемо в ТЦК. Тим не менше, ми в клубі прийняли рішення – всі працівники подали свої дані до ТЦК, як цього вимагає законодавство.

В кого військового квитка нема – клуб допомагає навіть пройти медкомісію. Це повинно бути. В нас віцепрезидент мобілізований, директор з маркетингу мобілізований. В країні йде війна", – наголосив президент клубу.

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