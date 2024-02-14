"Якщо футбол не потрібен – усі ідемо в ТЦК": президент Вереса про мобілізацію футболістів
Джерело:НК Верес
Президент Вереса Іван Надєїн поділився думкою про мобілізацію футболістів. Він наголосив, що все має бути в рамках чинного законодавства.
За словами президента, всі мають бути готовими. Він розглядає той варіант, що футболістів можуть мобілізувати після закінчення контракту.
Дивіться також Спроба номер два: Верес призначив нового-старого тренера
Заява Вереса щодо мобілізації футболістів
"Війна в країні торкнеться кожного. Кожен повинен бути до цього готовим. Футболісти мають певний короткий привілей. На той час, поки вони мають професіональний контракт. Контракт закінчився – мають бути готові. Як і я наприклад. Але якщо йде чемпіонат – футболіст має мати право на відстрочку хоча б до завершення дії контракту", – заявив він.
Також Надєїн згадав про готовність всіх членів команди піти в ТЦК. Він теж згадав про членів клубу, які вже мобілізовані.
"Якщо футбол нам потрібен – це питання треба вирішувати. Якщо футбол не потрібен – усі ідемо в ТЦК. Тим не менше, ми в клубі прийняли рішення – всі працівники подали свої дані до ТЦК, як цього вимагає законодавство.
В кого військового квитка нема – клуб допомагає навіть пройти медкомісію. Це повинно бути. В нас віцепрезидент мобілізований, директор з маркетингу мобілізований. В країні йде війна", – наголосив президент клубу.
Підготовка до нового сезону
- У клубів УПЛ триває підготовка до другої частини сезону. Більшість клубів наразі перебувають на зборах і проводять товариські матчі. Верес – не виняток.
- У понеділок, 12 лютого, рівняни зіграли проти представника Латвії Лієпаї. Здобути перемогу вдалося завдяки голу бразильця Яго Сікейро.
- Для Вереса це був сьомий матч на поточних навчально-тренувальних зборах – і третя перемога. Поки що команда з Рівного ще не програвала. У Вереса запланований ще мінімум один матч – з латвійською Аудою.