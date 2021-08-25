Міжнародний турнір з бразильського джиу-джитсу відбудеться 4-5 вересня в Запоріжжі

У Палаці Спорту «Юність» пройдуть масштабні змагання TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP, в рамках яких боротимуться понад тисяча представників бразильського джиу-джитсу. Крім українських спортсменів, вже зареєструвалися компетітори з Великобританії, Ізраїлю, Азербайджану, Білорусі та Молдови.

Чемпіонат пройде у два етапи – в перший день змагань боротимуться дитячі категорії та підлітки, від чотирьох до 17 років. У другий день на глядачів чекають сутички дорослих категорій і досвідчених майстрів джиу-джитсу, серед яких імениті коричневі та чорні пояси. Завершальним етапом TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP стануть видовищні сутички в дорослій абсолютці.

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Відзначимо, що вперше в Україні на TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP відбудуться поєдинки за правилами джиу-джитсу і в дитячій абсолютній категорії. Компетітори боротимуться у відкритому ваговому дивізіоні за грошові призи. Призовий фонд чемпіонату України складатиме 110 тисяч гривень. Реєстрація на турнір продовжиться до 27 серпня включно. Зареєструватися можна за посиланням.

Відкриття першого дня турніру відбудеться 4 вересня, о 10:00, за адресою: м Запоріжжя, вул. Перемоги 66, Палац Спорту «Юність». Вхід безкоштовний.