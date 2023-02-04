Підтримали нейтральний статус росіян: ганебна позиція Міжнародного союзу велосипедистів

Міжнародний олімпійський комітет готує підгрунтя для повернення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Чергова федерація підтримала скандальну ініціативу МОК.

Керівний комітет Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) провів засідання, де розглянули позицію Олімпійського руху щодо повернення спортсменів з держав-терористів до змагань. У підсумку UCI ухвалив резолюцію, яку оприлюднив на офіційному сайті.

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Росіянам – нейтральний статус, українцям – кредит

Міжнародний союз велосипедистів вирішив всидіти на двох стільцях. З одного боку вони підтримали заборону на використання державних символів спортсменами з Росії та Білорусі. А також засудили агресію російського уряду проти України. І в той же час підтримали їхній допуск до змагань, який ініціює МОК.

Від початку конфлікту МОК і всі учасники олімпійського руху, включно з UCI, завжди вважали принцип політичного нейтралітету олімпійського руху першочерговим,

– йдеться у резолюції Міжнародного союзу велосипедистів.

Також організація велосипедистів закликала уряди поважати незалежність олімпійського руху, його позиції та політичний нейтралітет, а не вирішувати, які спортсмени можуть або не можуть брати участь у міжнародних змаганнях виключно на основі їхньої національності.

Щодо українських велосипедистів, то UCI продовжить надавати технічну та матеріальну допомогу Федерації велоспорту України. Для цього було виділено кредит у розмірі 600 тисяч швейцарських франків.