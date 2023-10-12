Довипендрювались: Міжнародний олімпійський комітет виключив Росію зі свого складу

МОК вирішив провчити росіян за їхні вчинки. Країна-агресор вкотре перейшла межу.

Міжнародний олімпійський комітет виключив Росію зі свого складу. Членство припинене до подальшого повідомлення.

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Все ж дійшло

Олімпійський комітет Росії (ОКР) потрапив під вагоме та жорстке рішення світової організації. МОК вирішив, що настав той час, аби країні-агресору не знайшлося місця посеред цивілізованого світу, тобто ухвалиш рішення про те, аби виключити Росію зі свого складу.

Світова організація знайшла логічну причину, аби вдатись до подібного роду покарання. Виконавчий комітет МОК припинив членство Росії до подальшого повідомлення, а ОКР не лише не зможе брати участь у діяльності світової організації, а й отримувати фінансування.

Діло в тому, що виключенням Росії з Міжнародного олімпійського комітету світова організація відреагувала на незаконне включення до складу тамтешнього ОКР олімпійських рад з окупованих територій України. МОК все ж визнав неприпустимим, те що Росії прийняла до свого комітету представників Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Країну-агресора врешті-решт звинуватили у порушенні олімпійської хартії та зазіханні на цілісність Національного олімпійського комітету України

МОК залишає за собою право приймати рішення щодо участі окремих нейтральних спортсменів з російським паспортом на Олімпійських іграх Париж-2024 та зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортині-2026 у належний час. Виконком МОК також залишає за собою право ухвалення будь-якого подальшого рішення залежно від розвитку цієї ситуації,

– сказав речник МОК Марк Адамс.

Виключення росіян / МОК