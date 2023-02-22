МОК проти IBA: Міжнародна боксерська асоціація не братиме участі в олімпійській кваліфікації

Міжнародний олімпійський комітет відреагував на самодіяння зі сторони Міжнародної боксерської асоціації. МОК призупинив повноваження IBA.

Міжнародний олімпійський комітет дав ясно зрозуміти, що Міжнародна боксерська асоціація не буде задіяна у олімпійські кваліфікації з боксу. Раніше IBA оприлюднила власні правила відбору на Олімпіаду-2024.

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Візьмуть все в свої руки

Для європейських країн першим відбірковим турніром стануть червневі Європейські ігри. Згодом, відбудуться два світові змагання, які IBA не адмініструє. Міжнародна боксерська асоціація оголосила, що майбутній жіночий і чоловічий чемпіонати світу будуть єдиними кваліфікаційними змаганнями на Олімпіаду.

У 2019 році було проведено розслідування, в результаті якого МОК призупинив повноваження Міжнародної боксерської асоціації. Це рішення все ще в силі. Як було оголошено МОК у червні 2022 року, IBA не братиме участі у кваліфікації та турнірі з боксу в Парижі 2024 року. Єдина дійсна система кваліфікації з боксу на Олімпіаду-2024 – та, яка була схвалена Виконавчим комітетом МОК у вересні 2022 року, опублікована та розповсюджена серед НОК і національних федерацій боксу 6 грудня 2022 року,

– йдеться у заяві МОК.

Та от низка країн уже оголосили про бойкот чемпіонату світу з боксу. Все через те, що до змагань вільний доступ отримали росіяни та білоруси. Проти систему йдуть як європейські так і північновіамериканські держави, а саме: Чехія, Ірландія, Велика Британія, Швеція, Нідерланди, Канада та США.