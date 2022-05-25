"Спорт аполітичний і повинен залишатися об’єктивним"

Міжнародна асоціація професійних велогонщиків підтримала російських спортсменів з Газпром-Русвело, яких відсторонили через вторгнення Росії в Україну.

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"Чому одні з нас можуть брати участь у перегонах, а інші ні? Чому б нам разом не знайти розв’язання проблеми? Чому б нам усім не крутити педалі до свободи, рівності та братерства? Чому б нам не показати, що спорт об’єднує, а не роз’єднує? Чому б нам не досягти миру хоча б у маленькому великому велосипедному світі?

У цій справі фігурують 53 сім’ї: всього 164 особи, переважно європейці, які одночасно опинилися без роботи, без зарплати, без сьогодення та майбутнього у велоспорті без логічної причини.

Серед них багато молодих людей, кваліфікованих фахівців, батьків та матерів, які просять про допомогу, щоб їм не довелося ставити хрест своєї кар’єри", – заявили в асоціації.

Там вважають, що дискваліфікація росіян та білорусів роз'єднує світовий спорт. Також зазначили, що "спорт аполітичний і повинен залишатися об’єктивним".

"Група об’єднана на підтримку миру. На Джіро д’Італія, як і на будь-якій іншій гонці, спортсмени всіх національностей стоять пліч-о-пліч, шанобливо і віддано змагаючись один з одним.

Спорт аполітичний і повинен залишатися об’єктивним. Спорт об’єднує, а не поділяє. При цьому цих спортсменів позбавили права на роботу без жодної причини, і ми, як асоціація, вважаємо, що маємо захищати їх", – йдеться у заяві.

Позиція президента Міжнародної асоціації професійних велогонщиків

Джанні Буньо пояснив свою позицію.

"З моменту виникнення проблеми ми всіляко намагалися полегшити діалог між UCI та командою для пошуку рішення, але, на жаль, безрезультатно.

Було неможливо дозволити цим спортсменам продовжувати гонку в нейтральному статусі або дати їм можливість приєднатися до інших команд, як ми просили.

Як і всі ми, 21 гонщик, залучений у цьому, абсолютно проти війни та непричетний до неї, але вони безпосередньо розплачуються за її наслідки, і якщо UCI не втрутиться зараз, вони будуть змушені припинити перегони назавжди", – додав Буньо.