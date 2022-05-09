Мій забитий м’яч – це не важлива подія, – Миколенко про адаптацію в Евертоні

Віталій Миколенко починає завойовувати прихильність англійських уболівальників та тренерів Евертона. Фланговий захисник допоміг "ірискам" на виїзді переграти Лестер.

Миколенко: Це робить мене щасливим

Вже на 6-й хвилині матчу Віталій Миколенко неймовірним пострілом відкрив рахунок у матчі – 0:1. Український захисник відзначився дебютним голом у футболці Евертона. "Іриски" відсвяткували перемогу з рахунком 1:2.

До теми Миколенка засипали компліментами після дебютного голу за Евертон

У післяматчевому коментарі Миколенко прокоментував перший результативний удар за Евертон та розповів про свою адаптацію у складі англійського клубу.

Віталій зауважив важливість кожного здобутого очка. Адже його команда перебуває у небезпечній зоні. Евертон від зони вильоту віддаляє лише один пункт.

Мій забитий м’яч – це не важлива подія. Важливо – це набрані командою три очки. Гра була дуже важкою, але ми справились та здобули перемогу. Це робить мене щасливим. Все, що має значення в матчах, які залишилися – це надалі перемагати. Не важливо, проти кого ми гратимемо. Нам потрібні три очки в кожній зустрічі, ми будемо налаштовуватися саме на такий результат,

– розповів український оборонець.

22-річний лівий захисник прокоментував святкування голу, коли майже уся команда підбігла до нього, щоб привітати з м'ячем. Миколенко зауважив, що такі моменти додають мотивації та впевненості на футбольному полі.

"З кожною грою почуваю себе все більш впевненим"

Українець відзначив шалених уболівальників Евертона, які приїхали на виїзний поєдинок, щоб підтримати команду. Миколенко запевнив, що з кожною наступною грою почувається лише краще у новому колективі.

"З кожною грою почуваю себе все більш впевненим. Головний тренер допомагає в цьому, особливо під час перерв між матчами, коли ми маємо можливість попрацювати на тренування", – відповів футболіст збірної України.

Кар'єра Миколенка в Евертоні

22-річний лівий захисник 1 січня 2022 року змінив футболку Динамо та Евертона.

Його контракт із англійцями розрахований до кінця червня 2026 року.

У новій команді Миколенко відіграв 13 матчів, у яких забив один гол.