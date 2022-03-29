У мій будинок з дружнім візитом заїхали "визволителі", – ексгравець Динамо Ващук

Російські окупанти захопили будинок ексгравця Динамо Владислава Ващука у Гостомелі. Ексгравець сподівається, що наші захисники знищать рашистів.

Ващук: Два російські БТРи заїхали до мене у двір

Легендарний футболіст повідомив у своєму інстаграмі про те, що окупанти зайняли його будинок. Він наголосив, що з ними марно про щось домовлятися.

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"Через три дні після того, як ми вийшли гуманітарним коридором, у мій будинок з дружнім візитом заїхали "визволителі". Два російські БТРи заїхали до мене у двір. Пишу для тих, хто, можливо, досі, сидячи десь за кордоном, відчуває ілюзії з приводу того, що буде можливість з кимось там вирішувати та у вас все буде ок. Ні. Не вийде. Вони прийшли сюди не домовлятися", – написав Ващук.

Колишній футболіст подякував Збройним силам України. А російських окупантів він назвав "нечистю".

"У всіх нас тільки одне бажання – щоб наші ЗСУ якнайшвидше вичистили цю нечисть з нашої країни! З мого Гостомеля, з Маріуполя, з Волновахи, з Херсона, з-під Харкова та Чернігова, Сум, з усієї території України! Щоб ті мерзоти, ті, хто прийшов сюди, на мою землю тільки вбивати і грабувати, – були знищені! Кожен, хто зараз бореться з окупантами, знайте – з вами Бог! З вами – люди. Дякую вам і низький уклін", – наголосив ексгравець.

Владислав Ващук зіграв 63 матчі за національну збірну України. Окрім Динамо він грав за Спартак, Чорноморець, Львів та Волинь.

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Через три дні, після того як ми вийшли гуманітарним коридором, у мій будинок з дружнім візитом заїхали "визволителі". Два російські БТРи заїхали до мене у двір. Про російську армію не писатиму, давно все зрозуміло. Добре, що я встиг вивезти дітей.

Пишу для тих, хто, можливо, сидячи в безпеці десь за кордоном, відчуває ілюзії з приводу того, що буде можливість з кимось там повирішувати і у вас все буде ок. Ні. Не вийде. Вони прийшли сюди не домовлятися.

І ми тут дуже змінилися. Ви собі уявити не можете як.

Сьогодні у всіх нас тільки одне бажання – щоб наші ЗСУ якнайшвидше вичистили цю нечисть із нашої України. Щоб ті, хто прийшов сюди, на нашу землю тільки вбивати і грабувати, були знищені, щоб наша земля була вільна.

Кожен, хто зараз бореться з окупантами, знайте – з вами Бог! З вами – люди. Дякую вам і низький уклін! Слава ЗСУ! Слава армії! Перемога буде за нами!