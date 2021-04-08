Визначилося місце і час півфінальних матчів Кубка України

Українська асоціація футболу визначила місця проведення і час початку ігор 1/2 фіналу Кубка України сезону 2020/2021.
Ігри пройдуть 21 квітня. Пари виглядають наступним чином:
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- Агробізнес (Волочиськ) – Динамо (Київ). Тернопіль. Міський стадіон. 16:00.
- Олександрія (Олександрія) – Зоря (Луганськ). Олександрія. КСК Ніка. 18:30.
Фінал Кубка України-2020/2021 повинен також відбутися в Тернополі на Міському стадіоні 12 травня цього року. Чинним володарем трофея є Динамо.
На стадії чвертьфіналу Динамо пройшло Колос, Агробізнес сенсаційно вибив Шахтар, Олександрія обіграла Дніпро-1, а Зоря розправилася з Вересом.