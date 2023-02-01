Під його керівництвом збірна України жодного разу не програвала: іменини святкує маститий коуч

Сьогодні, 1-го лютого, свій 72-ий день народження святкує видатний український тренер Мирон Маркевич. Він добився визнання на клубному рівні, а також володіє унікальним досягненням у національній збірній України.

За свою кар'єру Мирон Маркевич досяг різного роду висот на українській та європейській арені. 24 канал пропонує згадати шлях маститого українського коуча.

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Маркевич за свою тренерську діяльність встиг попрацювати з багатьма українськими клубами. Тільки одного разу Маркевичу довелось тренувати іноземну команду, а точніше клуб з Росії.

Перші висоти тренера

До своїх перших високих досягнень Маркевич прийшов у львівських Карпатах. До того тренеру доводилось тренувати Поділля, Волинь та Кривбас. З львів'янами Маркевичу вдалось вийти до фіналу Кубка України в 1993-му році та завоювати свої перші медалі у кар'єрі, а саме бронзові нагороди УПЛ.

Після такого досягнення Маркевич безрезультатно почав свої скитання по клубах. Знову Поділля, Кривбас, Карпати, а тут ще й додались Металург Запоріжжя та Анжи з Росії. Та все марно.

Поява серйозного конкурента на внутрішній арені й не тільки

Новий запальний етап в кар'єрі Маркевича припав на його прихід у харківський Металіст, який готувався ставати новою силою в Україні, хоча їхні амбіції в серйоз не сприймались. Та Маркевич з командою так не вважав. Починаючи з сезону 2006/2007, харківський колектив щороку, шість разів поспіль ставав бронзовим призером УПЛ, витіснивши Дніпро.

Металіст почав регулярно виходити в Лігу Європи, де команду почали вже серйозно сприймати. Маркевич з харківським колективом зміг досягнути чвертьфіналу ЛЄ у сезоні 2011/2012.

, в період, коли Маркевич очолював Металіст, його запросили на пост головного тренера збірної України в 2010 році. Коуч провів на чолі "синьо-жовтих" чотири матчі, з яких три виграв, а один зіграв внічию. Це єдиний тренер за всю історію України, який не програв жодного матчу на чолі збірної.

Тоді Металіст без зайвих проблем подолав групу, вийшовши з першого місця (в квартеті були АЗ, Аустрія та Мальме). В 1/16 фіналу харківська команда не помітила РБ Зальцбург, а в 1/8 неймовірним камбеком прошла Олімпіакос, але далі на них чекала поразка від Спортінга. Чвертьфінал став для Маркевича найвищою точкою ЛЄ. З Металістом.

Наступні сезони мали складатись для харківського колективу на чолі з Маркевичом ще краще. Харківський клуб став срібним призером УПЛ в сезоні 2012/2013. Клуб уже розпочав свій кваліфікаційний шлях до омріяної Ліги чемпіонів. Металіст у третьому раунді здолав грецький ПАОК, а у раунді плей-офф на них вже чекав Шальке. Але за крок до ЛЧ без скандалу не обійшлось.

Металіст дискваліфікували через начебто договірний матч проти Карпат. Клуб не зміг продовжити участь в ЛЧ, а Маркевич на сумній ноті покинув харківський клуб. Ця музика буде його супроводжувати й на фініші нового етапу.

Фінальний акорд Маркевича

Наступного сезону тренер перейшов у стан ворожого Дніпра. З новим клубом Маркевичу також вдалось добиватись нових висот. Тут і дві бронзові медалі УПЛ та навіть срібло України. Це і проклало шлях до найвищого досягнення Маркевича в кар'єрі.

Дніпро отримав шанс також позмагатись за право зіграти у кваліфікації до ЛЧ. Тоді на шляху української команди став Копенгаген, який і вибив Дніпро. Засмучені українці не знали ще до чого їх ця поразка приведе.

Вилетівши у ЛЄ справи у Дніпра пішли ненайкращим чином. Команді пророкували невихід з групи (квартерт з Інтером, Карабахом та Сент-Етьєном), а якби й вийшли до в 1/16 їх би похоронили. Та Маркевич вважав по іншому. Дніпро таки зайняв 2 місце у групі, а далі на них чекав шлях знищення всіх хто був перед ними. Дніпро сенсаційно долав суперників одне за одним: Аякс, Олімпіакос, Брюгге, Наполі. І от Дніпро вже у фіналі, де їм зовсім трішки не вистачило, аби здолати Севілью. Як результат срібні медалі ЛЄ.

Маркевич знову пішов зі скандалом з клубу й більше до тренерської діяльності не повертався, хоча й висловлював неодноразово знову очолити збірну України.