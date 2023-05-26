Без категоричної відповіді: Маркевич прокоментував чутки про інтерес до себе від Карпат

Останніми днями львівські Карпати стали темою для обговорень. Усі активно гадають, хто буде новим головним тренером "левів" та сватають у команду різних українських спеціалістів.

25 травня журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Мирон Маркевич є одним із претендентів на посаду нового головного тренера не чужих для нього Карпат. 72-річний спеціаліст взявся коментувати інформацію.

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Маркевич: Не знаю, треба думати

Наставник заявив, що не веде перемовин із жодним клубом. Тому уся інформація не є правдивою та лишається лише вигадками. Маркевич додав, що львівський клуб не виходив на нього із пропозицією. Але не став давати категоричну відповідь щодо своєї можливої появи на чолі "левів", якщо йому надійде пропозиція від Карпат.

Також Маркевич спростував інформацію і про свого сина Остапа, якого теж сватають на тренерський місток Карпат. Також була інформація, що Карпати очолить Маркевич-старший, а його асистентом у львівському клубі буде якраз його син Остап.

Не знаю, треба думати. Коли буде якась конкретика. Тим більше я зараз далеко, за кордоном,

– відповів Мирон Маркевич.

Нагадаємо, що 24 травня з'явилась інформація про відставку Андрія Тлумака з посади головного тренера Карпат. Клуб досі ніяк не прокоментував ці чутки та не підтвердив їх. Натомість ЗМІ продовжили називати тих, хто має шанс стати наступником Тлумака.

Серед таких називають не лише двох Маркевичів. Також у пресі фігурують імена Юрія Мороза, Олега Дулуба (раніше очолював Карпати), та Олега Лужного (недовгий час був спортивним директором львів'ян).

Попереду у Карпат ще остання гра проти Оболоні, яка гарантувала собі вихід в УПЛ. Натомість "леви" провалили кінцівку сезону, тому продовжать змагатись у Першій лізі України у наступному сезоні-2023/2024. Примарні шанси у львів'ян ще існують, але четвертий Металург має на 3 бали більше, а різниця голів за тур до закінчення сезону на користь запорізького клубу складає у 6 м'ячів.

Маркевич вже чотири рази очолював Карпати