Маркевич розкрив ім'я нового тренера збірної України, побажавши йому успіхів
Джерело:ПРОФУТБОЛ Digital
Легендарний наставник Мирон Маркевич повернувся до тренерського містка після довгої перерви. Спеціаліст очолив першолігові львівські Карпати.
Раніше 72-річного фахівця сватались на посаду нового головного тренера збірної України. Але вже згодом говорилось лише про одного кандидата на це місце – Сергія Реброва.
До теми Без конкретних імен: УАФ оголосила дату призначення нового головного тренера збірної України
Маркевич: Бажаю Реброву тільки успіху, тому що це престиж держави
Було багато розмов навколо Сергія Станіславовича. 6 червня УАФ нарешті перервало мовчання та оголосило офіційну дату призначення нового головного тренера "синьо-жовтих". Презентація відбудеться 7 червня у Будинку футболу в Києві.
Українська асоціація футболу не стала називати конкретних імен. Але усі очікують, що збірну очолить Ребров.
Новий тренер Карпат Мирон Маркевич теж впевнений у призначенні Реброва, тому побажав йому успіхів на чолі головної команди країни.
Добре, що у збірної нарешті є тренер. Кваліфікований тренер, який має досвід. Це дуже важливо. Бажаю збірній тільки успіху. Група відбору Євро-2024 дуже складна, але потрібно намагатися вийти й з такої. Бажаю Реброву тільки успіху, тому що це престиж держави. Хай йому щастить,
– сказав Маркевич.
Відзначимо, що призначення нового наставника відбудеться за декілька днів до товариського матчу збірної України проти Німеччини, який відбудеться 12 червня. А вже 16-го та 19-го червня "синьо-жовті" проведуть два поєдинки відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.Нагадаємо! Збірна України з футболу стартувала у відборі Євро-2024 із виїзної поразки на "Вемблі" від Англії 2:0.