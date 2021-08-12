Маркевич не очолить збірну України

Збірна України досі не отримала нового тренера, хоча вже 1 вересня зіграє відповідальний матч у відборі на чемпіонат світу. Команду не очолить екстренер Металіста та Дніпра Мирон Маркевич.

Маркевича не буде у збірній

У ЗМІ з'явилася інформація, що Українська асоціація футболу може повернутися до кандидатури Маркевича. Причина в тому, що тренер Аль-Айна Сергій Ребров не може очолити збірну.

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70-річний Маркевич заперечив інформацію, що він може очолити збірну України після Андрія Шевченка.

У мене не було ніяких пропозицій очолити національну команду. Взагалі. Це говорили вболівальники, журналісти, а офіційних пропозицій у мене не було,

– сказав Маркевич.

Колишній наставник збірної України заявив, що з ним ніхто не контактував щодо роботи в національній команді.

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Андрій Шевченко 1 серпня несподівано оголосив, що покидає команду після 5 років роботи у збірній. За словами Шевченка, у нього закінчився контракт.

УАФ мала оголосити нового тренера ще 9 серпня. Рішення перенесли на 12 серпня, але з новим тренером не визначилися.

Причина в тому, що в Сергія Реброва виникли проблеми з розірванням контракту з Аль-Айном. Тренера збірної начебто оголосять 17 серпня.

Збірна України вже 1 вересня зіграє проти Казахстану у відборі на чемпіонат світу-2022. 4 вересня команду чекає поєдинок з Францією.