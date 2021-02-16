Жодного слова про пенсію: Маркевич готовий відновити тренерську кар'єру

Легендарний тренер Мирон Маркевич може відновити тренерську кар'єру. 70-річний фахівець не проти очолити клуб з чемпіонату Польщі.

Голова комітету національних команд УАФ Мирон Маркевич не планує йти на пенсію та покидати тренерську кар'єру. Титулований спеціаліст погодиться на роботу у клубі, який виступає у польській Екстракласі.

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Пенсія? Ні, не чули

Пенсія? Ні. Більш того, я хочу повернутися. В роботі в Польщі я був би зацікавлений. Але за умови, що це буде серйозний і масштабний проєкт, команда, яка буде боротися за трофеї. Контракт з Українською федерацією футболу? Думаю, це питання можна вирішити,

– заявив тренер.

За словами Маркевича, він хотів би попрацювати у амбітному клубі, який готовий досягати поставлених цілей.

Останнім клубом у тренерській кар'єрі Мирона Богдановича був львівський Рух. Але лише два місяці пробув у клубі. За його словами, він виконав усі домовленості перед президентом команди Григорієм Козловським.

Перед цим Маркевич успішно тренував Металіст та Дніпро. Цікаво, що саме після роботи у дніпровському клубі у 2016 році фахівець почав працювати у Комітеті.

На початку кар'єри працював у Торпедо (Луцьк) і Поділля (Хмельницький), львівські Карпати, з якими вийшов до фіналу Кубка України 1993 року і здобув бронзові медалі чемпіонату України у сезоні-1997-1998 років. Очолював також Кривбас, Металург та російський Анжі.