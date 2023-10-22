"Я не зміг побудувати команду": Луческу визнав, що він винен у бідах Динамо

Головний тренер київського колективу впав у відчай. Столичному клубу не йде гра цього сезону.

Мірча Луческу визнав, що він – причина невдач Динамо. "Бобрів" порівняли із Поліссям та Шахтарем.

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Румунський фахівець перестав одягати маску "невинного". Луческу визнав свої помилки на чолі столичного клубу, проте й зміг підкреслити важливе "але". Зокрема, Мірча розкаявся після програного матчу проти Дінпра-1 (0:1) в рамках 11-го туру УПЛ. Наставник киян зазначив, що біди "біло-синіх" в першу чергу полягають в тому, що команда втратила 11 основних футболістів, які були лідерами колективу і відігравали ключову роль. До того румун зазначив, що наразі у складі Динамо є 5−6 молодих футболістів без досвіду, яким треба вчитися.

Проблема в мені: я не зміг за такий короткий період часу побудувати команду, яка могла б протистояти нашим опонентам у чемпіонаті України. Крім того, від нас відвернулася удача. Ми надовго втратили Шапаренка, а потім ще й Ярмоленка. Попов тільки днями відновився. Нарешті, сьогодні відбував дискваліфікацію Караваєв. Наші футболісти сьогодні не показали той рівень, який ми хочемо бачити від них. Ми створюємо нову команду. Утім, я не знімаю із себе відповідальності,

– сказав Луческу.

До того ж журналісти відзначили, що Шахтар та Полісся підсилюється легіонерами, а от Динамо за таким планом не діє. Мірча відзначив, що не ухвалює рішень щодо трансферів, оскільки він тренує футболістів, а також додав, що клуби УПЛ купують нових виконавців, зокрема, якісних легіонерів, тому румуну явно не імпонує трансферна кампанія "бобрів". Також Луческу пояснив, чому "біло-сині" поступились "спортклубівцям" та розкритикував Бражка.

Відео пресконференції наставника Динамо:

Біди "біло-синіх"