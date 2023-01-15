Не сумнівається у його рівні та перспективі: Луческу порівняв Мудрика з Мбаппе

Багато чуток та інсайдів виникає навколо переїзду Михайла Мудрика у Лондон. Головний тренер Динамо Мірча Луческу коротко проаналізував гру лівого вінгера Шахтаря.

Відзначимо, що Динамо – запеклий конкурент Шахтаря у боротьбі за чемпіонство в УПЛ. Однак румунський спеціаліст не посоромився коментувати гру лідера принципового суперника в Україні.

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Луческу: Його рівень і перспектива не можуть бути під питанням

Мірча Луческу порівняв Михайла Мудрика з лідером ПСЖ та збірної Франції Кіліаном Мбаппе.

Мудрик – копія Мбаппе. Цікаво буде стежити за ним і спостерігатиме його гру в команді вищого рівня. Його рівень і перспектива не можуть бути під питанням,

– заявив головний тренер Динамо.

Нагадаємо, що гра Мудрика у першій частині сезону-2022/2023 дозволила Шахтарю стати другим за підсумками першого кола УПЛ, поступаючись лише лідеру чемпіонату Дніпру-1 5 балами. Динамо йде третім, маючи у своєму активі сільки ж очок. Також Михайло зробив вагомий внесок у євровесну "гірників", яку вони продовжать у плей-офф Ліги Європи.

Челсі виграє боротьбу в Арсенала за Мудрика

Після феєричної частини сезону у боротьбу за Мудрика включились два гранди лондонського футболу – Арсенал та Челсі. Якщо "канонірам" не вдалось задовольнити фінансові смаки Шахтаря, то "аристократи" близькі до успішного трансферу Михайла. Вінгер вже навіть розмовляв з головним тренером "синіх" Гремом Поттером, який особисто телефонував українцю.

Начебто Челсі готове викласти 100 мільйонів євро, яких вимагає донецький клуб. Сторони вже вдарили по руках. А футболіст підпише довготривалий контракт до 2030 року. Хоча до цього Михайло заявляв, що хоче виступати за інший лондонський клуб – Арсенал.

Також у ЗМІ є інформація, що українець вже у Лондоні, де проходить медогляд. Також Михайло відвідає матч Челсі, яке 15 січня прийме вдома Крістал Пелес. Цього ж дня "аристократи" можуть офіційного оголосили про трансфер лівого вінгера.

Прихід Мудрика буде свіжим ковтком повітря у погані грі Челсі у поточному сезоні. Клуб після 19 турів йде лише на 10-й сходинці, маючи у своєму активі 25 очок.