"Нас ображали, обпльовували": Луческу розповів про "теплий" прийом Динамо фанатами Аріса

Один із грандів українського футболу опинився на грані вильоту з єврокубку. У матчі-відповіді з грецьким Арісом команду Мірчи Луческу влаштує лише перемога.

Долю матчу 3-го раунду Ліги конференцій в Салоніках Аріс – Динамо (0:1) вирішив доволі сумнівний пенальті. Проте від цього не легше ні уболівальникам, ні самим гравцям "біло-синіх". Втім, головний тренер киян Мірча Луческу знайшов низку об'єктивних причин, які завадили його підопічним здобути позитивний результат.

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Луческу: Ми незаслужено програли в Салоніках

За словами румунського фахівця, фанати Аріса чинили неймовірний тиск на Динамо під час матчу. Тому Луческу дуже розраховує на уболівальників з Румунії, які прийдуть вболівати за українську команду.

"Я хотів би, щоб люди прийшли на матч за Арісом в четвер. Ми гратимемо після важкого періоду. З Києва до Салонік я їхав 23 години. Їхав поїздом до Чернівців, потім автобусом до Сучави, а звідти літаком. Тому ми попросили скасувати матч чемпіонату, щоб підготуватися. Відновити гравців після такої подорожі неможливо.

Тепер я чекаю на реакцію моєї команди. Ми незаслужено програли в Салоніках. Призначили пенальті, якого не було. У нас був чистий пенальті, і його не дали.

Нас ображали, обпльовували, чинили неймовірний тиск на арбітра. Тому ми дуже хочемо перемоги та виходу у наступний раунд. Потім може бути матч з Бешикташем у Бухаресті. Їхні вболівальники також дуже близькі до команди", – сказав Луческу.

Зазначимо, що уболівальники Аріса на матчі з Динамо вивісили провокативний банер з образами на адресу захисників "Азовсталі". В УАФ вже відреагували на інцидент та відправили скаргу в УЄФА.

Нагадаємо, що на прохання Динамо був перенесений матч 3-го туру з Металістом 1925. Тож "біло-сині" отримали більше часу на відпочинок та відновлення.

Матч-відповідь 3-го раунду Ліги конференцій Динамо – Аріс відбудеться 17 серпня на стадіоні "Джулешті" у Будапешті. Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом.