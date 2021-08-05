Мірча Луческу переніс операцію в Києві: що трапилося

Головний тренер Динамо Мірча Луческу переніс операцію в Києві. Після матчу 2-го туру з Вересом (4: 0), який румунський фахівець провів у vip-ложі, Луческу відправився в лікарню для більш детального медобстеження.

З наставником все добре

За інформацією джерела, під час обстеження з приводу простудного захворювання у румунського фахівця була виявлена маленька кіста в корені волосся, що стала причиною температури.

До слова Українка Килипко зі сльозами на очах поскаржилася на відсутність свого тренера на Олімпіаді

Лікарі порекомендували кісту видалити. Операція тривала близько 8 хвилин і пройшла успішно.

Луческу почуває себе добре, його здоров'я поза будь-якої небезпеки. Медики вже дали згоду на його присутність на лаві запасних Динамо в наступному матчі киян проти Зорі.