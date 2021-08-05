Мірча Луческу переніс операцію в Києві: що трапилося
Джерело:Ziare
Головний тренер Динамо Мірча Луческу переніс операцію в Києві. Після матчу 2-го туру з Вересом (4: 0), який румунський фахівець провів у vip-ложі, Луческу відправився в лікарню для більш детального медобстеження.
З наставником все добре
За інформацією джерела, під час обстеження з приводу простудного захворювання у румунського фахівця була виявлена маленька кіста в корені волосся, що стала причиною температури.
До слова Українка Килипко зі сльозами на очах поскаржилася на відсутність свого тренера на Олімпіаді
Лікарі порекомендували кісту видалити. Операція тривала близько 8 хвилин і пройшла успішно.
Луческу почуває себе добре, його здоров'я поза будь-якої небезпеки. Медики вже дали згоду на його присутність на лаві запасних Динамо в наступному матчі киян проти Зорі.
- Додамо, що Луческу не відправився разом з командою до Туреччини на товариський матч проти Фенербахче.