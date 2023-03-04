"Надіюся, Монзуль більше нас не судитиме": тренер гранда України незадоволений роботою арбітрині

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу незадоволений роботою української арбітрині. В румунського наставника є на це підстави.

Столичний колектив сенсаційно поступився аутсайдеру УПЛ Інгульцю з рахунком 2:0. "Козаки" свої два гола забили після порушення правил.

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Максимально незадоволений суддівством

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу часто любить поговорити про неідеальну роботу суддів УПЛ. Цього разу перепало і Катерині Монзуль, проте румунський наставник має усі підстави для звинувачень української арбітрині.

Варто відзначити, що обидва голи прийшли після грубих помилок судді. При першому був фол – зіграли в нашого гравця, а не в м'яч. При другому була рука. Такі ж фоли були в інший бік, але тоді вона свистіла. А тут ні. Неправильне трактування цих епізодів призвело не тільки до пропущених м'ячів, й до нервозності. Наші футболісти почали з нею сваритись, втратили хiд гри, а вже було 0:2,

– вважає Луческу.

Румунському наставнику здається, що Катерина Монзуль має особливо в негативному ключі відношення до київського Динамо. Луческу підтверджує свої слова кількома матчами "біло-синіх", які обслуговувала українська арбітриня.

Таке трактування епізодів вже не вперше, це 4 чи 5 раз з нами. У попередніх матчах у нас були вилучення Сидорчука та Забарного. Залишається багато запитань. Чому ця арбітриня так ставиться до нас? Чому такі помилки припускаються в односторонньому порядку саме проти нас? При другому голі суперник під час відбору м'яча зіграв рукою, і далі пішла контратака. Після цього арбітриня сказала, що рука була, але фолу не було. Як це зрозуміти? Рука була, а фол ні?! Весь цей час я мало говорив про суддівство, але, на жаль, варто визнати, що ця арбітриня ставиться до нашої команди та гравців зі знущанням,

– обурило розповів Луческу.

Також головний тренер столичного колектива вважає, що неякісна робота суддів впливає на розвиток молодих футболістів. Зробивши такий висновок, Луческу гучно заявив, що надіється, що Катерина Монзуль більше не буде обслуговувати матчі київського Динамо.

У нас зіграло багато молоді: Дячук, Волошин, Царенко. Шкода, що з перших матчів вони стикаються з несправедливим суддівством. Для їхнього зростання це недобре. У нас здібна молодь, але не знали, що суддя припускатиметься таких помилок. Навмисно чи ні, я не знаю.

Сподіваюся, що Катя більше не буде судити наші матчі. У всіх іграх з нею ми мали проблеми, навіть не буду перераховувати. Нехай більше нас не судить,

– побажав Луческу.

Нагадаємо, що столичний колектив займає третю сходинку в чемпіонаті України. Проте в разі перемоги Зорі в своєму наступному поєдинку, київське Динамо опуститься на четверте місце УПЛ, покинувши медальний залік чемпіонату.