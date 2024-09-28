Боснійський хавбек Міралем П'янич зіпсував собі репутацію, підписавши контракт з московським ЦСКА. Колишня зірка Ювентуса раніше засуджував агресію Росії та відмовлявся грати проти її збірної.

Наприкінці вересня Міралем П’янич офіційно став гравцем московського ЦСКА. Хавбек зрадив своїм принципам та приєднався до команди, яка представляє у спорті загарбницьку армію, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Тридцять срібняків П'янича

У 2022 році П’янич відмовився їхати до Росії на матч національних збірних. Тоді півзахисник засудив дії Федерації Боснії та Герцеговини, яка погодилася на проведення поєдинку з країною-агресоркою.

Проте згодом П'янич відмовився від своїх слів. Ба більше, він попросив вибачення перед російськими фанами за свої слова у 2022 році.

Тим часом, стала відома зарплата П’янича у ЦСКА. За даними російських ЗМІ, боснієць заробить за рік 800 тисяч євро. Крім того, 34-річний футболіст отримає 1 мільйон євро бонусами, якщо зіграє мінімум 50 відсотків матчів у сезоні 2024/25.

Кар'єра П'янича на спаді