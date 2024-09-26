"Продався за російські рублі": легенда Ювентуса перейшов у московський ЦСКА

Колишній гравець Ювентуса та Барселони перейшов у російську футбольну команду. Міралем П'янич підписав контракт з московським ЦСКА.

34-річний боснійський півзахисник підписав контракт із ЦСКА на один рік. Ексгравець Ювентуса і Барселони вже прибув у склад команди з ворожої країни, повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ.

Читайте також Несподіваний камбек: легендарний голкіпер відновить кар'єру заради Барселони

Міралем П'янич – гравець московського ЦСКА

Повідомляють, що експівзахисник Ювентуса та Барселони перейшов у команду зі столиці ворожої країни на правах вільного агента. Договір боснійця із ЦСКА розрахований на один сезон з опцією продовження ще на рік.

Підкреслимо, що до цього П'янич в одному із інтерв'ю заявляв, що грати із російськими командами – це за межами здорового глузду. Нещодавно 34-річний півзахисник попросив вибачення перед фанатами "армійців" за свої слова.

Останнім місцем роботи Міралема була Аль-Шарджа з ОАЕ, у якій він виступав з 2022 по 2024 рік. У минулому сезоні боснійський футболіст у 34 матчах відзначився 11 гольовими передачами.