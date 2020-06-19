Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик – творча особистість. Поза рингом він складає вірші, записує треки, навіть знімався у кіно.

Зараз Усик вирішив зайнятися живописом. Боксер написав картину і виклав відповідні фото в Instagram.

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Картина виконана в абстрактному стилі і яскравих кольорах, а також спершу містила слова "Мир, добро, любов і ми". Правда, потім останнє Усик вирішив зафарбувати.

Також на картині були загадкові ініціали – "Н.Ю.К". Але потім напис частково зник.



Олександр Усик написав картину / Фото: Instagram

Коли Усик повернеться у ринг