"Мир, добро, любов": Усик намалював картину з дивними ініціалами – фото
Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик – творча особистість. Поза рингом він складає вірші, записує треки, навіть знімався у кіно.
Зараз Усик вирішив зайнятися живописом. Боксер написав картину і виклав відповідні фото в Instagram.
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Картина виконана в абстрактному стилі і яскравих кольорах, а також спершу містила слова "Мир, добро, любов і ми". Правда, потім останнє Усик вирішив зафарбувати.
Також на картині були загадкові ініціали – "Н.Ю.К". Але потім напис частково зник.
Олександр Усик написав картину / Фото: Instagram
Коли Усик повернеться у ринг
- Наступний бій Усик повинен провести проти британця Дерека Чісори.
- Зустріч мала відбутися 23 травня у Лондоні, але перенесена на невизначений термін через карантин.
- Бій все ще може відбутися у Британії, але за порожніх трибун. Також поєдинок буде перенесений у Саудівську Аравію.
- Повідомлялося, що переможець бою Усик – Чісора вже в наступному поєдинку зустрінеться з Джошуа.