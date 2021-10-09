Мінус один: Петраков оголосив заявку на матч проти Фінляндії
9 жовтня 2021 , 12:18Читать новость на русском
Джерело:УАФ
Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков, який, схоже, образився на пресу, оголосив фінальну заявку національної команди на гостьовий поєдинок кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти Фінляндії.
До неї увійшли 23 гравця – наставник збірної України Олександр Петраков відчепив тільки півзахисника Олександра Піхальонка, який був викликаний у збірну вперше.
До слова Все або нічого: прогноз на матч відбору ЧС-2022 Фінляндія – Україна
Заявка збірної України
Воротарі: Бущан, Пятов, Різник
Захисники: Соболь, Сирота, Кривцов, Корнієнко, Забарний, Шабанов, Тимчик, Матвієнко
Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Харатін, Циганков, Булеца, Караваєв
Нападники: Яремчук, Довбик, Сікан.Матч Фінляндія – Україна відбудеться у суботу, 9 жовтня. Стартовий свисток іспанського арбітра пролунає о 19:00.
- Обидві команди до матчу підходять у рівних умовах. Україна та Фінляндія мають по 5 очок та йдуть на 2-й та 3-й позиціях відповідно.
- В останньому матчі ці національні команди розписали мирову 1:1. Єдиний гол у футболці України забив Жуніор Мораес.