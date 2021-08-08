Припиніть цькування, – у Міноборони відреагували на обійми Магучіх з Ласіцкене на Олімпіаді

Українська легкоатлетка та молодший лейтенант ЗСУ Ярослава Магучіх, після здобуття "бронзи" на Олімпіаді-2020, обійнялася з суперницею Марією Ласіцкене – капітаном збройних сил Росії. У Міністерстві оборони України вже відреагували на такі дії спортсменки.

Міноборони чекає на пояснення Магучіх

Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває війна. Це накладає певні обмеження та відповідальність, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Обійми між українською та російською легкоатлетками Маляр назвала "сповідуванням спортивних традицій". Водночас чиновниця наголосила, що такі фото використовує країна-агресор як "інформаційно психологічну гармату", що демонструє світу традиційну російську риторику "нас там нема".

Необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об'єктом інформаційних спецоперацій ворога,

– пояснила заступниця міністра.

Утім вона закликала припинити цькування Магучіх, поки міністерство не почує її пояснень.

Наразі спортсменка перебуває у Токіо. Після повернення у Маляр запланована з нею зустріч. Про результати розмови заступниця міністра обіцяла повідомити.

Магучіх обійняла Ласіцкене на Олімпіаді-2021

На змаганнях у Токіо українка здобула бронзову медаль за стрибки у висоту. Росіянка Ласіцкене, яка представляла олімпійський комітет Росії, отримала "золото". Після змагань дівчата обійняли одна одну. Крім того, Магучіх закутала суперницю українським прапором, а та українку – прапором олімпійського комітету Росії.