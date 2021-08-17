Міністр спорту об'єктивно оцінив шанси України на зимовій Олімпіаді у Пекіні
Джерело:Українська правда
У 2022 році Пекін прийме зимові Олімпійські ігри. Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт оцінив медальні шанси України.
Шанси України у Пекіні
Вадим Гутцайт об'єктивно оцінив шанси українських олімпійців у Пекін та взяв до уваги розвиток зимових видів спорту. На його думку, українські спортсмени мають гарні шанси здобути нагороди у біатлоні, фристайлі та лижних гонках.
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Однак Вадим Маркович не виключає, що хтось із нових облич може вистрілити на Олімпіаді-2022.
Міністр запевнив, що олімпійці отримають усе необхідне для підготовки до участі у змаганнях. Пригадали у розмові і саночника Андрія Мандзія, який власноруч удома майструє свої сани.
Хочу вам сказати, що саночник Мандзій або інші спортсмени, які здобудуть ліцензії, стовідсотково отримають все обладнання, яке їм необхідне для підготовки і участі в Олімпіаді,
– пообіцяв Гутцайт.
- Олімпійські ігри у Пекіні розпочнуться 4 лютого та триватимуть до 20 лютого 2022 року. На змаганнях будуть розіграші 98 комплектів нагород у 7 видах спорту (15 дисциплінах).
- Понад 3 тисячі спортсменів із 88 країн змагатимуться за нагороди.