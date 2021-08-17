Міністр спорту об'єктивно оцінив шанси України на зимовій Олімпіаді у Пекіні

У 2022 році Пекін прийме зимові Олімпійські ігри. Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт оцінив медальні шанси України.

Шанси України у Пекіні

Вадим Гутцайт об'єктивно оцінив шанси українських олімпійців у Пекін та взяв до уваги розвиток зимових видів спорту. На його думку, українські спортсмени мають гарні шанси здобути нагороди у біатлоні, фристайлі та лижних гонках.

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Однак Вадим Маркович не виключає, що хтось із нових облич може вистрілити на Олімпіаді-2022.

Міністр запевнив, що олімпійці отримають усе необхідне для підготовки до участі у змаганнях. Пригадали у розмові і саночника Андрія Мандзія, який власноруч удома майструє свої сани.

Хочу вам сказати, що саночник Мандзій або інші спортсмени, які здобудуть ліцензії, стовідсотково отримають все обладнання, яке їм необхідне для підготовки і участі в Олімпіаді,

– пообіцяв Гутцайт.