Мінспорту звільнив від мобілізації УАФ: оновлений указ

Українську асоціацію футболу визнали критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Про це йдеться в оновленому наказі Міністерства молоді та спорту.

Цей документ передбачає можливість не викликати на військову службу працівників організації. Вперше такий наказ було опубліковано 2 квітня 2023 року.

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Оновлений наказ Мінспорту

Зараз наказ вирішили продовжити.



Оновлений наказ / Скриншот

Скільки спортсменів "затрималися" за кордоном

Раніше у Міністерстві молоді та спорту повідомили, що під час воєнного стану деякі спортсмени, тренери та особи спортивного персоналу прострочили терміни перебування за кордоном. Відомство назвало конкретну кількість.

За даними Міністерства, 317 спортсменів, тренерів та осіб спортивного персоналу пропустили законні терміни перебування за кордоном. Також у ЗМІ було опубліковано повний список атлетів.

Серед них знаходяться відомі українські футболісти: Артем Довбик, Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Михайло Мудрик та Артем Громов. Ці гравці виступають у різних клубах Європи.

Як повідомлялося, в Україні сім тренерів і тридцять сім спортсменів були позбавлені п'ятдесяти чотирьох спортивних звань у 2022-2023 роках через довічну спортивну дискваліфікацію.