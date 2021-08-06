Мінімум "бронза" для України: Горуна вийшов у півфінал Олімпіади у карате

Станіслав Горуна вступив у боротьбу за нагороди Олімпіади-2020. Український каратист вийшов у півфінал та продовжить свій шлях у Токіо.

Другій медалі України з карате бути

32-річний львів'янин був однією з надій України на олімпійські нагороди у Токіо. Станіслав Горуна з двох перемог стартував на японській землі у ваговій категорії до 75 кілограмів (куміте).

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Спершу перед українцем не встояв японець Кен Нісімура (2:1). Друга сутичка Горуни була дуже драматичною. Суперником українця став непоступливий американець Томас Скотт. Представник США першим здобув очко, але швидко рівновагу відновив Станіслав. На останніх секундах українець вийшов вперед 2:1 завдяки відеоповтору, який попросив його тренер Антон Нікулін.

Важливий вихід у півфінал

Слід відзначити, що вже другий день поспіль Нікулін своїми відеопереглядами приносить важливі перемоги українським каратистам. 5 серпня він такою дією допоміг Анжеліці Терлюзі, яка принесла історичне "срібло" для України у Токіо.

У третьому поєдинку Горуна розписав мирову з угорцем Габором Харспатакі – 0:0. Після трьох поєдинків українець набрав 5 очок (2 перемоги, 1 нічия) та вже гарантовано пробився у півфінал. Мінімум "бронза" вже буде у руках нашого каратиста.

В останній сутичці групи Горуна вийшов на татамі проти єгиптянина Абдалла Абделазіза. Першим три очки взяв суперник Станіслава. Єгиптянин набрав ще одне очко. Горуна вперше поступився у Токіо – 1:4.

Український каратист вийшов у півфінал Олімпійських ігор. Сутичка українця за вихід у фінал відбудеться 6 серпня не швидше 14:22.