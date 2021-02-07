У Минаї штрафують гравців за зайву вагу – 10 доларів за кожні 100 грам

Чимало футбольних тренерів вимагають, щоб у футболістів була визначена вага. Відтак за зайву вагу в команді можуть встановити і штраф. Так зробили і в Минаї.

Штрафи за зайву вагу встановив спортивний директор Минаю Михайло Кополовець. За кожні зайві 100 грамів футболісту доведеться заплатити 10 доларів.

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За даними журналістів, деякі гравці повернулися після зимової відпустки із зайвими кілограмами. Тож довелося віддати не одну сотню доларів.

Про увагу щодо ваги футболістів розповів і новачок Минаю Артем Мілевський.

"Працювати, виконувати вимоги, бігати, слухатися, не запізнювалися на колективні футбольні заходи, щоб не було зайвої ваги", – перерахував Мілевський вимоги тренерського штабу.

Відзначимо, що і сам Кополовець ще вважається гравцем команди. Хоча в цьому сезоні в офіційних матчах участі не брав, і до заявки команди на матчі УПЛ не потрапив.