Минай неочікувано переміг Ворсклу, перервавши незвичну гольову серію, яка тривала 21 матч

Минай в домашньому матчі УПЛ переміг Ворсклу. У ворота полтавців влетіло два голи.

Минай – Ворскла 2:0

Голи: Петько, 45+1. Твердохліб, 90+4

Минай у 25-у турі УПЛ вдома обіграв Ворсклу. Завдяки цьому команда із Закарпаття покинула зону вильоту. Натомість Ворскла втратила можливість піднятися на шосте місце.

Варте уваги В Аргентині матч грандів закінчився масовою бійкою та 7 вилученнями: емоційне відео

Особливістю матчу стало те, що обидва голи Минай забивав після закінчення основного часу. Петько відзначився перед перервою, першим зорієнтувавшись у метушні в штрафному майданчику суперника.

А Твердохліб забив вже на четвертій компенсованій хвилині до основного часу. Тоді господарям поля вдалася швидка контратака, і гравець головою відправив м'яч у ворота Ісенка після навісу з флангу.

Це вперше після 12 вересня 2022 року, коли Минай забиває більше, аніж один гол за матч. Тоді з рахунком 2:1 команда перемогла Інгулець. І перший гол в цьому матчі забив Твердохліб. Така невдала серія з реалізацією тривала 21 гру. За цей час Минай виграв чотири матчі в УПЛ з однаковим рахунком 1:0. Ще шість разів було зіграно внічию 1:1 (і одного разу 0:0).

Відеоогляд матчу Минай – Ворскла