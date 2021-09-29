Минай вдруге звільнив Василя Кобіна

Закарпатський Минай залишився без головного тренера. Керівництво клубу української Прем'єр-ліги 29 вересня вирішило звільнити наставника команди Василя Кобіна.

Минай незадоволений роботою Кобіна

Причиною відставки Кобіна стали невдалі результати Минаю у чемпіонаті України.

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Президент клубу Валерій Пересоляк вкрай незадоволений турнірним становищем та останніми матчами команди, зокрема, домашнім поєдинком проти ФК Львів,

– йдеться у заяві клубу.

Керівники клубу прийняли рішення розірвати контракт з Василем Кобіним.

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