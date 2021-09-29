Минай вдруге звільнив Василя Кобіна
29 вересня 2021 , 18:17Читать новость на русском
Джерело:Минай
Закарпатський Минай залишився без головного тренера. Керівництво клубу української Прем'єр-ліги 29 вересня вирішило звільнити наставника команди Василя Кобіна.
Минай незадоволений роботою Кобіна
Причиною відставки Кобіна стали невдалі результати Минаю у чемпіонаті України.
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Президент клубу Валерій Пересоляк вкрай незадоволений турнірним становищем та останніми матчами команди, зокрема, домашнім поєдинком проти ФК Львів,
– йдеться у заяві клубу.
Керівники клубу прийняли рішення розірвати контракт з Василем Кобіним.
Кобін у Минаї: головне
- Під керівництвом тренера Минай дебютував в УПЛ у 2020 році. Проте через невдалі результати клуб звільнив тренера у середині сезону-2020/2021.
- Тоді клуб очолював Микола Цимбал. Також у структурі Минаю працював Олександр Севідов, який відсторонений від футболу через скандал з договірними матчами в Україні.
- Влітку 2021 року Кобін повернувся у Минай.
- Під керівництвом Кобіна Минай зіграв 64 матчі на офіційному рівні, в яких здобув 28 перемог. З Кобіним Минай виграв Першу лігу та виходив в 1/2 Кубку України.