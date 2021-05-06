Андердог Минай та невмотивований Шахтар: прогноз на матч 25 туру УПЛ

Минай 6 травня у 25 турі УПЛ прийматиме Шахтар. Прогноз від букмекерів на матч дебютанта та одного з лідерів сезону.

Минай – Шахтар: перед матчем

Шахтар вже не зможе вийти у лідери чемпіонату. Динамо вже одягнуло на себе золоті нагороди сезону. Завданням "гірників" в останні два тури буде не пустити луганську Зорю на другу сходинку таблиці.

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Відставання команди Віктора Скрипника від Шахтаря складає лише 1 очко. Щоправда, свій матч луганський клуб вже зіграв, перегравши на виїзді Дніпро-1 (0:1).

Минаю більше потрібна перемога у цьому протистоянні. Дебютант УПЛ йде на останньому місці, у його активі 18 очок. Щоб вийти із зони вильоту Минаю потрібно перемагати в останніх двох зустрічах. Також для того, щоб не вилетіти знову у Першу лігу потрібно, щоб суперники втрачали пункти у своїх матчах. Відставання від Олімпіка, який йде 13-м, складає 3 пункти, а від 12-го Інгульця – 5 очок.

Вперше та востаннє клуби зустрічались на одному полі у грудні 2020 року. Тоді у Києві на НСК "Олімпійський" "гірники" розтрощили суперника з рахунком 5:1.

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Матч 25 туру УПЛ Минай – Шахтар відбудеться 6 травня о 19:00.

Шахтар – фаворит протистояння. Навіть криза у грі "гірників" не дає перевагу для їх суперника, який в останніх матчах показує непогану гру. Перемога команди Луїша Каштру – 1,05. Звитягу дебютанта УПЛ – аж 20. Нічия у цій зустрічі оцінена у 12.50.

Швидше за все у поєдинку буде забито більше трьох голів. Тотал матчу більше трьох оцінений коефіцієнтом 1,24. А на тотал менше трьох можна зробити ставку з цифрами 3,3.

Ймовірно, що донецький клуб зможе наколотити у ворота суперника стільки результативних пострілів. Не виключено, що "гірники" зможуть зробити собі комфортну перевагу у два м'ячі – 1,26.