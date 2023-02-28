Футболіст, який замінив Мудрика, не зіграє за Шахтар у їх першому матчі УПЛ у 2023 році
Джерело:твітер Шахтаря
Вівторок, 28 лютого, відбудеться перенесений матч 9-го туру УПЛ, у якому Шахтар зіграє проти Минаю. У поєдинку у Львові "гірники" не зможуть розраховувати на півзахисника Дмитра Криськіва.
Ігор Йовічевіч оголосив заявку на майбутній матч проти Минаю. До списку із 23-х футболістів не потрапив Дмитро Криськів, якого називають заміною Михайла Мудрика, який перейшов у лондонське Челсі. Однак 22-річний півзахисник не зіграє у поєдинку проти клубу із Закарпаття.
Читайте також Олександрія та Металіст 1925 влаштували гольову перестрілку в першому матчі УПЛ у 2023 році
Ті самі втрати, які були у попередньому матчі
Криськів пропускав попередній матч Шахтаря у Лізі Європи проти Ренна, у якому "гірники" по пенальті обіграли французів та пробились в 1/8 фіналу єврокубкового турніру.
Дмитро не зіграв через травму.До слова. Криськів провів за "гірників" у поточному сезоні 8 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі. Нагадаємо, що Дмитро доєднався до головної команди Шахтаря лише у липні 2022 року.
Також поза складом залишаються раніше травмовані Олег Очеретько та Мар'ян Швед.
Тому Йовічевічу доведеться ставити когось іншого на лівий фланг атаки.
Заявка Шахтаря на матч з Минаєм / Фото з твітеру донецького клубу
Нагадаємо, що перенесений поєдинок Минай – Шахтар відбудеться 28 лютого о 15:00. Зустрінуться зовсім протилежні команди. Шахтар із 30 очками йде другим, поступаючись лідеру сезону Дніпру-1 5 балами.
Минай ж залишається у зоні вильоту з УПЛ, маючи у своєму активі 14 пунктів. Наразі закарпатський клуб 13-й та у зоні плей-офф на виліт.