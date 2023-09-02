Сенсації не сталося: Шахтар розгромив Минай та закріпився на першому місці в УПЛ – відеоогляд

Матч Минай – Шахтар відкрив програму другого дня шостого туру УПЛ. Підопічні Патріка ван Леувена не залишили шансів супернику, впевнено обігравши закарпатський клуб.

Минай – Шахтар 1:4

Голи: Гунічєв, 72 – Матвієнко, 37, Кащук, 60, Судаков, 66, В'юнник, 78

У матчі першої та останньої команди в таблиці Української Прем'єр-ліги команди продовжили свої серії. "Гірники" після шести турів не знають гіркоти поразки, а Минай залишився єдиною командою, яка не перемагала в чемпіонаті, пише 24 Канал.

Читайте також Спарені матчі з Барселоною: став відомий розклад матчів Шахтаря у груповому раунді ЛЧ

Сенсації не сталося

Перший тайм команди закінчили зі "слизьким" рахунком 0:1. У Шахтаря відначився голом центральний захисник Микола Матвієнко.

У другому таймі "гірники" впевнено розвинули свій успіх. Подвоїв рахунок Олексій Кащук, який відзначається вже у третьому матчі поспіль забитим голом. Йому асистував Богдан В'юнник, котрий вийшов на заміну на початку другого тайму на став героєм матчу. В'юнник також віддав гольову передачу Георгію Судакову, котрий забив перший гол після відновлення від травми та сам забив четвертий гол, тим сами оформивши гол плюс 2 асисти за 45 хвилин.

Між третім та четвертим голами Шахтаря єдиний м'яч закарпатців забив 19-річний Єгор Гунічев, для якого гра проти "гірників" стала дебютною в УПЛ.

Завдяки цьому результату Шахтар залишився на першому місці, відірвавшись від Руха на 4 очки, але у львів'ян ще є 2 матчі в запасі. Минай же після перемоги Вереса опустився на останнє місце та залишається єдиною командою без перемог. У підопічних Шарана 2 очка після 6 турів, у передостаннього ЛНЗ – 3 набрані пункти та матч у запасі, який черкаський колектив зіграє 3 вересня проти Дніпра-1.

Дивіться відеоогляд матчу