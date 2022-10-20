Матч Шахтаря перенесли через гру в Лізі чемпіонів

Матч донецького Шахтаря проти Миная в чемпіонаті України перенесли. Причиною стала гра "гірників" в Лізі чемпіонів.

Матч Минай – Шахтар мав відбутися в суботу, 22 жовтня. Однак клуб із Закарпаття в четвер, 20 жовтня, заявив, що гру "перенесено на невизначений термін". Причин для такого перенесення матчів в клубі не вказали.

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Прояснив ситуацію головний тренер Минаю Володимир Шаран.

"Шахтар звернувся до нас із проханням перенести цей поєдинок, щоб він міг підготуватися до вирішального матчу у Лізі чемпіонів. Ми пішли назустріч, бо донеччани дуже багато роблять для українського футболу та заробляють гроші, які, зокрема, витрачають на ЗСУ. Наша гра з "гірниками" відбудеться у грудні", – розповів Шаран.

Шахтар же цей час витратить на підготовку до матчу проти шотландського Селтіка в Лізі чемпіонів. Цей матч відбудеться у вівторок, 25 жовтня. В цій грі може визначитися, чи зможуть "гірники" поборотися за місце в плей-офф Ліги чемпіонів. Поки команда після чотирьох турів має п'ять очок та посідає третє місце. "Помаранчево-чорні" відстають від німецького РБ Лейпциг на одне очко. І випереджають Селтік на чотири бали. Тож якщо Шахтар не програє в цьому матчі, то гарантує собі щонайменше вихід в плей-офф Ліги Європи. А якщо переможе, то значно покращить свої шанси на те, щоб вийти й в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Шахтар не вперше переносить матч УПЛ, але сам не погоджується на прохання інших

Це не вперше, коли матч Шахтаря в УПЛ переносять заради підготовки команди до ігор Ліги чемпіонів. Так було й у випадку матчу зі Львовом, який мав відбутися 8 жовтня. Все через те, що Шахтар 5 жовтня зіграв проти Реала на виїзді, а вже 11 жовтня мав приймати суперника у Варшаві. І в команди було мало часу, щоб підготуватися до цих матчів, адже після кожного матчу один день йшов би лише на дорогу.

Водночас сам Шахтар не пішов на поступки, коли до них з проханням про перенесення матчу звернулося київське Динамо. Кияни 13 жовтня зіграли проти французького Ренна у польському Кракові. А вже 16 жовтня мали грати проти Шахтаря у Львові. Київський клуб просив, щоб цей матч перенесли на один день пізніше, або ж провели його в Польщі, щоб не довелося витрачати багато часу на дорогу. Але "гірники" відмовили.

Для того, щоб перенести матч, потрібна згода обох команд. Через відмову Шахтаря гра відбулася так, як і була запланована. І закінчилася впевненою перемогою донеччан.