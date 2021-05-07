Минай може зникнути з футбольної карти після скандального вильоту з УПЛ, – ЗМІ

Минай 6 травня програв Шахтарю у 25 турі та достроково покинув УПЛ. Майбутня доля клубу у Першій лізі під великим питанням.

Майбутнє Минаю

Минай вирішив скандально гепнути дверима в УПЛ. Тепер клуб й взагалі може припинити своє існування.

Як це було Минай зі скандалом вийшов на матч з Шахтарем та покинув УПЛ: відео

Минай із запізненням, причини якого не пояснив, приїхав на НСК "Олімпійський" перед матчем з Шахтарем. Через це поєдинок розпочався із затримкою 35 хвилин. Футболісти команди не хотіли виходити на футбольне поле. Гравці начебто відкладали свій виліт з УПЛ.

Матч Минай – Шахтар завершився розгромною перемогою "гірників" 0:4.

Дебютанту УПЛ залишилось зіграти лише один прощальний поєдинок проти полтавської Ворскли (9 травня).

Тепер з'явилась інформація, що власники клубу розглядають можливість розпустити команду. Керівництво Минаю може зробити акцент лише на розвиток дитячого футболу. Не виключено, що з наступного сезону ми не побачимо Минай у Першій лізі.

Можливо, у внутрішній "кухні" команди витає напружена атмосфера. В останніх поєдинках команді чомусь не допомагали досвідчені гравці – Мілевський, Нурієв, Кожанов та Шиндер. Останній і взагалі вже покинув команду.