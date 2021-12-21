Минай може очолити тренер, який привіз в Олександрію єврокубки
Джерело:Meta-ratings
Минай активно шукає нового головного тренера. Одного з аутсайдерів може очолити іменитий екснаставник Олександрії Володимир Шаран.
Шукають наступника Леонова
50-річний фахівець є одним із головних претендентів на посаду головного тренера Минаю. Володимир Шаран може стати наступником Ігоря Леонова.
До теми Ігор Леонов офіційно більше не головний тренер Минаю
Шаран може продовжити тренерську кар'єру в УПЛ після довгих 10 років в Олександрії. Спеціаліст є знаковим обличчя українського футболу. Саме Шаран вперше привіз в Олександрію єврокубки.
Президент Минаю Валерії Пересоляк вже начебто мав зустріч із наставником. Відзначимо, що клуб ще раніше цікавився досвідченим тренером.
Втім, поки що питання співпраці Шарана та Минаю залишається відкритим.
Потенційний клуб Шарана – аутсайдер УПЛ. Минай йде передостаннім у таблиці чемпіонату України. За першу частину сезону клуб здобув лише 10 очок.
Тренерська кар'єра Шарана
- Усі свою тренерську кар'єру спеціаліст провів в Україні. Розпочав роботу у Закарпатті, а вже у 2010-му вперше очолив Олександрію.
- З олександрійцями працював до січня 2012-го та попрямував до Карпат, за які виступав у якості футболіста.
- Однак у Львові не затримався. У червні 2013 року повернувся в Олександрію, команду очолював до травня 2021-го.
- В Олександрії став іменитим тренером, який вперше в історії вивів клуб у єврокубки.Сталось це у сезоні-2015/2016.
- За підсумками сезону-2018/2019 підопічні Шарана здобули "бронзу" УПЛ, тому у наступному сезоні клуб виступав у груповому раунді Ліги Європи.