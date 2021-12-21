Минай може очолити тренер, який привіз в Олександрію єврокубки

Минай активно шукає нового головного тренера. Одного з аутсайдерів може очолити іменитий екснаставник Олександрії Володимир Шаран.

Шукають наступника Леонова

50-річний фахівець є одним із головних претендентів на посаду головного тренера Минаю. Володимир Шаран може стати наступником Ігоря Леонова.

До теми Ігор Леонов офіційно більше не головний тренер Минаю

Шаран може продовжити тренерську кар'єру в УПЛ після довгих 10 років в Олександрії. Спеціаліст є знаковим обличчя українського футболу. Саме Шаран вперше привіз в Олександрію єврокубки.

Президент Минаю Валерії Пересоляк вже начебто мав зустріч із наставником. Відзначимо, що клуб ще раніше цікавився досвідченим тренером.

Втім, поки що питання співпраці Шарана та Минаю залишається відкритим.

Потенційний клуб Шарана – аутсайдер УПЛ. Минай йде передостаннім у таблиці чемпіонату України. За першу частину сезону клуб здобув лише 10 очок.

Тренерська кар'єра Шарана