Львів переміг Минай у дебютному матчі Мілевського: відео

Чемпіонат України сезону-2020/2021 відновився 13 лютого в Ужгороді матчем між Минаєм та Львовом. Виїзну перемогу у 14 турі УПЛ вдалося здобути гостям зі Львова.

Минай – Львів 1:2

Голи: Шиндер, 47 – Альваро, 13, 45

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Гості краще увійшли в гру, адже за стартові хвилини мали декілька нагод відзначитися. Зокрема, Шина не зміг реалізувати вихід до воріт господарів після провалу в захисті Минаю. Футболіст Львова зі зручної позиції пробив у голкіпера.

Схоже, що оборонці Минаю не поспішали виходити із зимової сплячки і на 13 хвилині проґавили розрізний пас на Альваро. Бразилець повернувся у Львів та відзначив повернення голом.

23-річний хавбек вийшов віч-на-віч з Каніболоцьким та поцілив у ближній кут – 1:0.

Уже на 18 хвилині подвоїти рахунок міг Брікнер. Він ледь не поцілив у дев'ятку. Після цього Минай перехопив ініціативу.

Перший небезпечний момент біля воріт гостей завершився ударом Книша у стійку. У середині тайму Минай заробив гострий стандарт перед штрафним львів'ян. Нурієв пробив під поперечину, але Костик здійснив чудовий сейв.

Згодом Львів врятувала вже поперечина після домашньої заготовки господарів.

У матчі проти Львова за Минай в офіційних матчах дебютував Артем Мілевський. Артем повернувся в УПЛ.

Наприкінці тайму Львову вдалося закріпити перевагу. Що цікаво, львів'яни забили ідентичний гол з першим. Альваро уникнув офсайду після розрізної передачі за спини захисників Минаю. Далі було питання техніки, яка бразильця не підвела.

Уже в компенсований до першого тайму час Мілевський був близький, щоб записати на себе асист. Спершу він вивів на ударну позицію Нурієва, але той поцілив у воротаря. Згодом Артем віддав п'ятою пас на Кожанова, але той не зміг переграти голкіпера.

Відразу по перерві Минаю вдалося відіграти один м'яч. Кожанов класно навісив у штрафний на Антона Шиндера і той переправив м'яч у ворота.

Львів відповів чудовим ударом Шини, але в руки Каніболоцькому. На 68 хвилині відновити паритет міг Шиндер. Антон з меж штрафного пробив у футзальному стилі, але Костик впіймав м'яч.

На 81 хвилині нічию Минаю міг принести Карась. Він залишився у штрафному львів'ян та після закидання у штрафний пробив головою. Костик здійснив черговий прекрасний сейв.

У підсумку Львів відстояв перемогу, яка дозволила команді піднятися на 10 місце в таблиці. Минай – 12-й.

Минай – Львів відеоогляд