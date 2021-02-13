Львів переміг Минай у дебютному матчі Мілевського: відео

Джерело:24 канал
Чемпіонат України сезону-2020/2021 відновився 13 лютого в Ужгороді матчем між Минаєм та Львовом. Виїзну перемогу у 14 турі УПЛ вдалося здобути гостям зі Львова.
Голи: Шиндер, 47 – Альваро, 13, 45
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Гості краще увійшли в гру, адже за стартові хвилини мали декілька нагод відзначитися. Зокрема, Шина не зміг реалізувати вихід до воріт господарів після провалу в захисті Минаю. Футболіст Львова зі зручної позиції пробив у голкіпера.
Схоже, що оборонці Минаю не поспішали виходити із зимової сплячки і на 13 хвилині проґавили розрізний пас на Альваро. Бразилець повернувся у Львів та відзначив повернення голом.
23-річний хавбек вийшов віч-на-віч з Каніболоцьким та поцілив у ближній кут – 1:0.
Уже на 18 хвилині подвоїти рахунок міг Брікнер. Він ледь не поцілив у дев'ятку. Після цього Минай перехопив ініціативу.
Перший небезпечний момент біля воріт гостей завершився ударом Книша у стійку. У середині тайму Минай заробив гострий стандарт перед штрафним львів'ян. Нурієв пробив під поперечину, але Костик здійснив чудовий сейв.
Згодом Львів врятувала вже поперечина після домашньої заготовки господарів.У матчі проти Львова за Минай в офіційних матчах дебютував Артем Мілевський. Артем повернувся в УПЛ.
Наприкінці тайму Львову вдалося закріпити перевагу. Що цікаво, львів'яни забили ідентичний гол з першим. Альваро уникнув офсайду після розрізної передачі за спини захисників Минаю. Далі було питання техніки, яка бразильця не підвела.
Уже в компенсований до першого тайму час Мілевський був близький, щоб записати на себе асист. Спершу він вивів на ударну позицію Нурієва, але той поцілив у воротаря. Згодом Артем віддав п'ятою пас на Кожанова, але той не зміг переграти голкіпера.
Відразу по перерві Минаю вдалося відіграти один м'яч. Кожанов класно навісив у штрафний на Антона Шиндера і той переправив м'яч у ворота.
Львів відповів чудовим ударом Шини, але в руки Каніболоцькому. На 68 хвилині відновити паритет міг Шиндер. Антон з меж штрафного пробив у футзальному стилі, але Костик впіймав м'яч.
На 81 хвилині нічию Минаю міг принести Карась. Він залишився у штрафному львів'ян та після закидання у штрафний пробив головою. Костик здійснив черговий прекрасний сейв.
У підсумку Львів відстояв перемогу, яка дозволила команді піднятися на 10 місце в таблиці. Минай – 12-й.
Минай – Львів відеоогляд