Вернидуб зіпсував дебют Любеновічу: Кривбас мінімально обіграв аутсайдера УПЛ – відео

Команда Юрія Вернідуба зуміла перервати двоматчеву безвиграшну серію. Для перемоги Кривбасу вистачило одного точного удару Віктора Блізніченка.

Минай – Кривбас 0:1

Гол: Блізніченко, 64

Вилучення: Вакулко, 87 (К)

Під час перерви в чемпіонаті Минай змінив головного тренера. Закарпатську команду очолив Желько Любеновіч, для якого поєдинок проти Кривбасу став дебютним в УПЛ, пише 24 Канал.

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Джокер Вернидуба приніс перемогу Кривбасу

Підопічні Юрія Вернидуба більше володіли ігровою перевагою. Проте довго не могли відправити м'яч до сітки воріт досвідченого Бандури.

Такий перебіг подій не влаштовував тренерський штаб криворіжців. На заміну по перерві вишли Приходько, Татарков та Блізніченко. Саме орендованому динамівцю вдалося забити переможний гол. На 64-й хвилині поєдинку Блізніченко першим встиг на добивання та пробив під поперечину. До речі, цей гол став першим в УПЛ для 21-річного вінгера.

Господарі намагалися врятуватися від поразки. Проте навіть вилучення хавбека Кривбасу Вакулка не допомогло Минаю. У підсумку команда Желько Любеновича зазнала поразки з рахунком 0:1.

Минай залишився на останній сходинці турнірної таблиці. Закарпатська команда ще не перемагала в нинішньому сезоні УПЛ.

Кривбас набрав 30 очок та вийшов на перше місце. Команду Вернидуба може обійти Дніпро-1, який зіграє свій матч проти Чорноморця 27 листопада.

Відеоогляд матчу Минай – Кривбас