Інгулець у більшості здолав Минай і перервав серію без перемог: відео

Джерело:24 канал
Футбольний клуб Інгулець із села Петрове здобув другу перемогу у рамках української Прем'єр-ліги. У суботу, 13 березня, Інгулець на виїзді переміг Минай у 18 турі УПЛ та перервав серію без перемог з 6 матчів.
Голи: Бартуловіч, 27 (п)
Вилучення: Карась, 25 (Минай)
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Матч аутсайдерів УПЛ розпочався з активної гри гостей. Уже на 4 хвилині Інгулець заробили штрафний, який небезпечно виконав Ковальов. Удар гравця Інгульця відбив Попович.
Команди запропонували досить грубий футбол. За 20 хвилин арбітр продемонстрував 4 гірчичники. Дві жовті картки отримали центральні оборонці Минаю.
Закарпатці гостро відповіли на 22 хвилині. Антон Шиндер віддав чудовий пас на Маємбе, який увійшов у штрафний та пробив низом. Постріл захисника відбив Малиш.
На 25 хвилині господарі поля опинилися у меншості. Карась у штрафному збив Сітчінаву – пенальті та гірчичник. Для оборонця це була друга жовта картка, тому він був вилучений з поля.
Удар з позначки впевнено виконав Бартуловіч.
У меншості Минай почав цікавіше грати, однак від цього небезпечних моментів біля їх воріт менше не стало. Подвоїти перевагу гостей міг Сітчінава.
Нападник розібрався з Пиняшко і пробив з лінії штрафного. У цьому моменті надійно зіграв Попович, який зумів впоратися з ударом грузинського форварда.
Уже в компенсований час небезпечно у нижній кут пробив Щедрий. Але й тут воротар Минаю був на висоті!
Після перерви здавалося, що в більшості грає Минай, а не Інгулець. Раз по раз біля воріт Малиша виникла напівмоменти, але господарям не вдавалося довести атаку до логічного завершення.
На 74 хвилині Минай несподівано вибухнув гострим моментом. Книш увірвався у штрафний та пробив у ближній кут, однак не зміг відзначитися голом.
Під завісу матчу Минай пішов ва-банк, що дозволило Інгульцю проводити гострі контратаки. Однак рахунок на табло залишився незмінним – 0:1 звитяга Інгульця!
Минай – Інгулець відеоогляд