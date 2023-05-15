Залишив за спиною Реброва: як Довбик забив свій 23-й гол та наблизився до рекорду УПЛ – відео

Дніпро-1 зумів вирвати перемогу у Минаю в рамках 26-го туру УПЛ-2022/2023. Артем Довбик забив свій черговий гол, який ще більше наблизив його до абсолютного рекорду Української Прем'єр-ліги.

Дуже складний матч вдався дніпрянам проти Минаю. Команда Володимира Шарана зробила усе, аби дати гідний бій претенденту на чемпіонство в УПЛ у цьому сезоні, пише 24 Канал.

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Вийшов на чисте друге місце у гонці найкращих бомбардирів в історії УПЛ

Єдиний та у підсумку переможний гол був забитий на 79-й хвилині зустрічі. Дніпро-1 розмочив нулі на табло, а автором результативного удару став без жодних несподіванок Артем Довбик. 25-річний нападник відгукнувся на передачу з флангу від Олександра Піхальонка та головою замкнув подачу.

Відео голу Довбика у ворота Минаю

Цей гол став переможним для Дніпра-1 у цій зустрічі. Минай мінімально вдома програв одному з лідерів УПЛ.

Для Довбика це взяття воріт стало вже 23-м у 26-ти зіграних матчах сезону-2022/2023 в УПЛ. Також у його активі 6 асистів. До повторення рекорду УПЛ за кількістю голів в одному сезоні Артему потрібно забити ще два м'ячі.

Цікаво! Загалом у сезоні-2022/2023 в усіх турнірах Довбик відіграв за дніпровський клуб 35 матчів – 28 голів та 8 асистів.

Нагадаємо, що абсолютним рекордсменом у цьому результативному показнику є колишній лідер Шахтаря Генріх Мхітарян, який наколотив за один сезон УПЛ 25 голів.

Однак завдяки голу у ворота Минаю Довбику вдалось вийти на друге чисте місце у рейтингу найкращих бомбардирів в історії української першості. Артему вдалось побити результативність Сергія Реброва, Максима Шацького та двох легіонерів із Шахтаря – Луїса Адріано та Алекса Тейшейри. В усіх чотирьох по 22 гольові удари.

Дніпру-1 залишається зіграти ще чотири матчі УПЛ, тому у Довбика є усі шанси стати найкращим бомбардиром в історії УПЛ та гучно грюкнути дверима перед можливим відходом в інший чемпіонат. Його активно сватають у Європу та Туреччину, адже контракт із Дніпром-1 спливає вкінці 2023 року.