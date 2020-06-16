Минай – Динамо: де дивитися онлайн матч Кубка України
17 червня першоліговий "Минай" прийматиме київське "Динамо" у матчі 1/2 фіналу Кубка України. Вболівальники можуть переглянути цей матч по телебаченню, а також онлайн.
Поєдинок "Динамо" – "Олександрія" у рамках 1/4 фіналу Кубка України покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 14:00, пише 24 канал.
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Крім того, на YouTube зустріч покаже канал FootballHub на Youtube. Також матч "Динамо" – "Олександрія" можна переглянути на сайті каналу "УНІАН" за посиланням.
Для "Миная" поєдинок з командою Олексія Михайличенка стане другим офіційним матчем в нинішньому сезоні – Перша ліга, як відомо, візьме старт 23 червня.
Київське "Динамо" ж продовжує вести активну боротьбу за срібну позицію в чемпіонаті України. Після відновлення чемпіонату кияни програли "Шахтарю", але добули важливі перемоги проти "Олександрії" та "Зорі".