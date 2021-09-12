Минай у драматичному матчі втратив перемогу над Чорноморцем, ведучи у 2 голи: відео

Закарпатський Минай та одеський Чорноморець 12 вересня не змогли визначити сильнішого у 7 турі УПЛ. Команди розійшлися бойовою нічиєю в Ужгороді.

Минай – Чорноморець 2:2

Голи: Байдал, 42 (п), Вишневський, 53 – Ванат, 57, Авагімян, 64

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Не забиваєш ти – забивають тобі

За весь перший тайм Чорноморець створив моментів принаймні на три голи, однак саме господарі поля зуміли відзначитися єдиним голом за 45 хвилин.

Поєдинок розпочався з небезпечного моменту біля воріт "моряків": Коваленко красивим ударом з-за меж штрафного намагався закрутити м'яч у верхній кут, проте влучив у поперечину.

Після цього в одеситів були дві хороші нагоди вийти вперед. Спершу Сергій Кравченко потужно пробив і після рикошету м'яч ледь не залетів під поперечину. Кучер здійснив відмінний сейв!

На 35 хвилині біля воріт Минаю виникла пожежа. Ванат у штрафному отримав чудову передачу та "розстрілював" Кучера. Голкіпер відбив м'яч, після чого той летів у напрямку воріт. З лінії воріт м'яч прямо на Авагімяна вибив захисник, проте після повторного удару гравця Чорноморця Кучер знову врятував партнерів.

Минай же відзначився голом на 42 хвилині з пенальті. Вишневський картинно впав у штрафному після ймовірного контакту з Вантухом. Зважаючи, що на грі не працювала система VAR, арбітр не міг перевірити потенційний офсайд у гравця Минаю або ж наявність фолу.

Виконати покарання взявся Байдал і впевнено переграв Кучерука – 1:0!

Відео голу Байдала



Вже у компенсований час Чорноморець міг зрівнювати рахунок. Проте Ванат знову не зміг переграти Кучера.

Гольова "перестрілка"

У другому таймі команди подарували набагато більше голів. Досить швидко Минай зумів закріпити свою перевагу. Господарі поля перехопили м'яч у центрі, після чого Хахльов віддав пас на хід Вишневському. Олег віртуозно обіграв декількох оборонців та красиво прокинув м'яч повз голкіпера – 2:0.

Відео голу Вишневського



Та не встигли закарпатці відсвяткувати гол, як "моряки" відіграли один м'яч. Ванат після того, як змарнував декілька моментів, впевнено реалізував рандеву з голкіпером.

Відео голу Ваната



Ще через декілька хвилин на табло горіло 2:2! Минай надто притиснувся до власних воріт і був покараний. "Моряки" розірвали захист господарів, унаслідок чого Путрія пробив з меж штрафного. Кучер здійснив порятунок, але першим на добиванні опинився Авагімян та переграв воротаря.

Відео голу Авагімяна



Наприкінці матчу Чорноморець міг виривати перемогу. Цітаішвілі перемістився на лівий фланг й отримав шанс відзначитися голом. Після розрізної передачі Георгій опинився у штрафному та переграв голкіпера. Минай врятувала стійка.

Натомість закарпатський клуб у компенсований час вимагав пенальті після падіння Євгена Селезньова у штрафному. Однак арбітр не наважився вказати на 11 метрів.

У підсумку команди розійшлися миром. Після 6 матчів Минай посідає 11 місце, маючи 6 очок. Чорноморець зіграв 7 поєдинків і набрав 5 очок – 14 сходинка.

Минай – Чорноморець відеоогляд