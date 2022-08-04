Мільйон доларів та шалені бонуси, – екстренер Маріуполя про угоду з Ахметовим

Микола Павлов двічі у своїй історії очолював футбольний клуб Маріуполь. Вдруге тренер прийшов у цей клуб на запрошення Ріната Ахметова, який володів донецьким Шахтарем.

Вперше Микола Павлов очолив клуб з Маріуполя (він тоді називався Металург) у 1996 році. І працював з ним до 2004 року, аж поки його не дискваліфікували на рік. Сталося це після того, як він нецензурно висловився про арбітра матчу після гри.

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Вдруге до Маріуполя Павлов повернувся у 2012 році. Тоді вже місцева команда мала назву Іллічівець. Але запросив його до клубу не президент Володимир Бойко, а Рінат Ахметов. При цьому тренер отримав чималу пропозицію щодо зарплати. Називалася сума в один мільйон доларів. Павлов заявив, що отримував "трохи більше".

"У мене ще були бонуси за попадання в єврокубки, якщо я підготую футболістів для Шахтаря і так далі", – розповів колишній тренер команди.

Попри те, що "запрошення" надійшло від власника Шахтаря, всю суму йому оплачували саме в Маріуполі.

Бонус за футболістів

Павлов розповів і про те, скільки він отримав за те, що зумів повернути футболіста до Шахтаря. Мова йде про Дмитра Гречишкіна. Вихованець Шахтаря перейшов в оренду в Маріуполь, коли команду очолив Валерій Яремченко.

"Коли я прийшов, Гречишкіна вигнали навіть із Маріуполя. Я сказав: "Там у Маріуполі був світленький, я його на зборах бачив. Чи можна мені його?". Його десь знайшли, повернули, він у мене повернувся у Шахтар, а я отримав дуже великий бонус за нього", – розповів Микола Павлов.

Точної суми він не назвав. "200 тисяч і ще трохи, Такий договір був", – зазначив тренер. Ця сума була за те, що гравець не лише повернувся до донецької команди, але і заграв там, хоча і небагато.