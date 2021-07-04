Мілуокі вперше з 1974 року вийшов у фінал НБА: календар матчів

Мілуокі Бакс стали другим фіналістами НБА сезону-2020/2021. У фіналі Східної конференції баскетболісти Мілуокі за 6 матчів переграли Атланту Хоукс.

Атланта – Мілуокі 107:118 (24:28, 19:19, 29:44, 35:27)

Варте уваги Фінікс сенсаційно вийшов у фінал НБА вперше за 28 років

У суботу, 3 липня, відбувся шостий матч фінальної серії Східної конференції НБА.

Попри відсутність Янніса Адетокумбо Мілуокі обіграв у гостях Атланту (118:107). Таким чином Бакс зробили рахунок у серії 4:2 і вийшли у фінал НБА.

Мілуокі зіграє у фіналі НБА вперше з 1974 року.

Атланта – Мілуокі відеоогляд



НБА опублікувала повний розклад ігор фінальної серії плей-офф 2021 року між Фініксом та Мілуокі.

Серія почнеться у Фініксі у вівторок, 6 липня.

Розклад фінальної серії плей-офф НБА-2021