Мілевський заявив про труднощі після закінчення футбольної кар'єри

Нападник Артем Мілевський нещодавно оголосив, що закінчує професійну кар'єру футболіста. Але поки не знає чим буде займатися далі.

Артем Мілевський став гостем програми "Великий футбол". Серед інших було питання про те, чим він планує займатися надалі. За його словами, це буде медійність, але що саме – не уточнив.

Оце так Ви просто не виживете, – Мілевський заявив, що не вважає високими зарплати футболістів

При цьому Мілевський додав, що дуже важко "перебудуватися" після закінчення кар'єри.

"Важко закінчувати футбольну кар'єру. Треба перебудовуватися. Коли у тебе умовно весь час в одинадцять тренування, приїжджаєш на базу в Конча-Заспу, потренувався, з Алієвим поїхав пообідали, завтра знову в одинадцять тренування... Загалом, дуже сумую за цим. Шукаю напрямок свій. Не те, що складний період – треба знайти себе і чим швидше, тим краще", – розповів Мілевський.

За його словами, у нього зараз чимало різноманітних ідей, і він шукає те, що буде добре саме для нього.

Про прощальний матч

Мілевський планує організувати прощальний матч. Це буде гра "друзів Мілевського" проти "друзів Алієва".