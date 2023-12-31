"Ми тебе чекаємо": Мілевський розкрив деталі розмови з Суркісом про роботу у Динамо

Структура київського Динамо може поповнитись ще однією клубною легендою. Мова йде про колишнього нападника "біло-синіх" Артема Мілевського.

38-річний колишній футболіст повертається до нормального життя після жахливого стану та депресії, з якої його витягнули завдяки лікуванню та професіоналізму медиків. Мілевський пройшов курс лікування, який взяв на себе президент Динамо Ігор Суркіс, якому небайдужа доля колишнього футболіста команди.

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Що сказав Суркіс у розмові з Мілевським

На щастя, Артем взявся за голову та повернувся до активного життя. Мілевський вже навіть отримав пропозицію із Суркіса, який пропонував йому працевлаштуватись у київському клубі, де працює вже чимало легенд "біло-синіх".

30 грудня Мілевський провів благодійний стрім, де збирав кошти на реабілітацію українських військових. Також Артем відповів на запитання уболівальників у футбольному плані. Легенда Динамо пригадав пропозицію Суркіса, розповівши деталі розмови з президентом киян.

Я дзвонив йому на день народження, вітав. Він мені сказав дослівно: "Коли будеш готовий, приходь, ми на тебе чекаємо",

– відповів Артем.

Динамо закінчило 2023-й рік на 5-му місці турнірної таблиці УПЛ-2023/2024, набравши 28 балів. У своєму останньому матчі року кияни у більшості обіграли Оболонь 2:0.

24 лютого 2024-го року відбудеться відновлення українського чемпіонату. У першому поєдинку нового року "біло-сині" зустрінуться із харківським Металістом 1925.

Мілевський виступав у структурі Динамо із 2002-го по 2013-ті роки. У біло-синій футболці Артем провів найбільшу кількість матчів за один клуб у своїй кар'єрі – 274 поєдинки (86 голів та 53 результативні передачі). Разом із киянами здобув 11 кубків.