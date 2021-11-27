Мілевський розкрив деталі своєї легендарної появи на пресконференції у халаті

Колишній гравець Динамо та збірної України Артем Мілевський розповів, чому у 2012 році прийшов на пресконференцію Олега Блохіна в халаті. Вихідка Мілевського стала темою багаторічних жартів над форвардом.

За словами футболіста, він не хотів ображати тренера, а навпаки поспішав на збори.

До теми Мілевський повернувся у футбол, прийнявши пропозицію від клубу російського блогера

– Чи часто заздалегідь приїжджав на тренування?

– Завжди. Я ж не Хачеріді, це він завжди на годину спізнюється. Я намагався, тільки з халатом помилочка вийшла, не встиг переодягнутися.

– Це було задумано?

– Та ні, я ж нормальна людина. Звичайний хлопець. Запізнився, не встиг переодягнутися, просто прибіг у халаті. Чесно, так і було, – сказав Мілевський.

Кар'єра Мілевського: коротко