Мілевський розкрив деталі своєї легендарної появи на пресконференції у халаті
27 листопада 2021 , 11:57Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал "Міля"
Колишній гравець Динамо та збірної України Артем Мілевський розповів, чому у 2012 році прийшов на пресконференцію Олега Блохіна в халаті. Вихідка Мілевського стала темою багаторічних жартів над форвардом.
За словами футболіста, він не хотів ображати тренера, а навпаки поспішав на збори.
До теми Мілевський повернувся у футбол, прийнявши пропозицію від клубу російського блогера
– Чи часто заздалегідь приїжджав на тренування?
– Завжди. Я ж не Хачеріді, це він завжди на годину спізнюється. Я намагався, тільки з халатом помилочка вийшла, не встиг переодягнутися.
– Це було задумано?
– Та ні, я ж нормальна людина. Звичайний хлопець. Запізнився, не встиг переодягнутися, просто прибіг у халаті. Чесно, так і було, – сказав Мілевський.
Кар'єра Мілевського: коротко
- Мілевський нещодавно повідомив про завершення професійної кар'єри.
- Останнім клубом футболіста був ужгородський Минай, у складі якого він грав з січня по червень 2021 року. До того упродовж 8 років він грав в чемпіонатах Хорватії, Білорусі, Угорщини та Росії.
- Найтриваліша кар’єра гравця була в клубі Динамо Київ, де він відіграв 10 років.