Мілевський розповів про свій найбільший оплачений чек в ресторані
13 листопада 2021 , 16:09Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал "Коммент.Шоу"
Колишній гравець київського Динамо Артем Мілевський назвав найбільшу суму, яку потратив за вечір в ресторан. Ексфутболіст потратив потратив чималу суму під час відпочинку.
Мілевський згадав про лижі у Куршевелі
Ексфутболіст розповів, що найбільшу суму у ресторані він заплатив під час відпочинку в одному з найвідоміших гірськолижних курортів – Куршавель.
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Найдорожчий мій стіл у ресторані? Не знаю, десь 17 тисяч євро,
– сказав Мілевський.
За словами колишнього гравця Динамо, за столом сиділо лише 4 персони.
"Що пили? Cristal, звісно. Хтось прийшов – випив, пішов. Інший зайшов, потанцював на столі, а потім пішов. І так нагромадилося", – запевняє Артем.
Кар'єра Мілевського
- Мілевський нещодавно повідомив про завершення професійної кар'єри.
- Останнім клубом футболіста був ужгородський Минай, у складі якого він грав з січня по червень 2021 року. До того упродовж 8 років він грав в чемпіонатах Хорватії, Білорусі, Угорщини та Росії.
- Найтриваліша кар’єра гравця була в клубі Динамо Київ, де він відіграв 10 років.