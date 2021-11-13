Мілевський розповів про свій найбільший оплачений чек в ресторані

Колишній гравець київського Динамо Артем Мілевський назвав найбільшу суму, яку потратив за вечір в ресторан. Ексфутболіст потратив потратив чималу суму під час відпочинку.

Мілевський згадав про лижі у Куршевелі

Ексфутболіст розповів, що найбільшу суму у ресторані він заплатив під час відпочинку в одному з найвідоміших гірськолижних курортів – Куршавель.

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Найдорожчий мій стіл у ресторані? Не знаю, десь 17 тисяч євро,

– сказав Мілевський.

За словами колишнього гравця Динамо, за столом сиділо лише 4 персони.

"Що пили? Cristal, звісно. Хтось прийшов – випив, пішов. Інший зайшов, потанцював на столі, а потім пішов. І так нагромадилося", – запевняє Артем.

Кар'єра Мілевського