Мілевський назвав найкращого українського футболіста сучасності

Колишній гравець київського Динамо Артем Мілевський назвав найкращого футболіста збірної України. Ексфутболіст встиг навіть пограти з цим гравцем.

36-річний Артем Мілевський виступав за збірну України з 2006-го по 2012 рік. За цей час він провів у складі "синьо-жовтої" дружини 50 матчів та забив вісім м'ячів. Брав участь у ЧС-2006 та Євро-2012.

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Ярмоленко. Ярмоленко – це дуже серйозний характер. Йому до рекорду Шевченка 4 голи залишилося. Побити рекорд Шевченка, уявляєте собі таке? Це на тлі того, що у Вест Хемі не дуже виходить, важко, начебто мають ставити. За збірну приїхав, відіграв 90 хвилин, зробив усе для команди, але у Вест Хемі його знову не ставлять,

– сказав Мілевський.

Кар'єра Ярмоленка в Україні